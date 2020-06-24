Гинер лично заблокировал перехода Вагнера Лава в ЦСКА

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Гинер лично заблокировал перехода Вагнера Лава в ЦСКА

Переход бразильского нападающего Вагнера Лава в ЦСКА не состоялся по решению президента московского клуба Евгения Гинера, сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

По данным источника, решение Гинера сильно удивило менеджмент "армейского" клуба. На это Гинер ответил: "Чего вы меня возвращаете в прошлое?"

Напомним, что 36-летний Вагнер Лав мог перейти в ЦСКА на правах свободного агента. После отказа российского клуба футболист перешел в казахстанский "Кайрат".

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