Гинер: "Мне не нравится, когда Акинфеева приравнивают к Яшину, Дасаеву"

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Гинер: "Мне не нравится, когда Акинфеева приравнивают к Яшину, Дасаеву"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что ему не нравится критика в адрес футболистов.

"Мне не очень нравится, когда Игоря приравнивают к Яшину, Дасаеву. Да, можно говорить об их достижениях и о достижениях Игоря. Считаю, что Акинфеев – великий футболист, прекрасный вратарь. Достояние нашей страны. Мне не нравится, когда любого футболиста обливают грязью. Кержаков образно сказал, что Березуцким и Игнашевичу надо в ноги бросаться – но если вспомнить, то СМИ их никак кроме как "деревянными солдатиками" не называли. В 2001-2002 году у нас были журналисты, которые могли анализировать. Не говорить, кого видели с бокалом вина, а анализировать. Никого не волнует, сидели ли Месси и Клозе с бокалом вина. Всем интересно, как они ведут себя на поле. Они же не напивались и валялись пьяными. Сейчас, к сожалению, журналистов интересует, кто с кем спит, кто в каком ресторане был. А где анализ игры? Если ЦСКА или Акинфеев играет плохо – вопросов нет, об этом надо писать. Или если играет хорошо – тоже надо писать. Не бывает голов без ошибок. Иначе мы бы видели счет 0:0 в каждом матче", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что Акинфеев допустил грубейшую ошибку в матче Кубка Конфедераций за сборную России против Мексики (1:2). 

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