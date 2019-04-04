Гинер: "Надеюсь, что игра ЦСКА со "Спартаком" будет красивой, интересной"



Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"Ощущения перед дерби со "Спартаком"? Если бы у меня не было уверенности в исходе дерби, то я бы не занимался клубом. ЦСКА за последние 18 лет всем всe доказал.

Можно забить один и отстаивать его. Но как же удовольствие? Поэтому я надеюсь, что игра со "Спартаком" будет красивой, интересной. И с результатом в нашу пользу", – приводят слова Гинера российские СМИ.

Матч "Спартак" - ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью со счетом 1:1.

После 21 тура ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 37 очков. "Спартак" находится на пятой позиции, имея в активе 36 очков.

Не пропустите: Главным арбитром матча "Спартак" - ЦСКА назначен Мешков. | http://soccernews.ru