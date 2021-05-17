Гинер назвал цели ЦСКА на следующий сезон
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что в следующем сезоне московский клуб будет бороться за чемпионский титул.
"Цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Иных амбиций у нашего клуба быть не может. На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерским штабом сформулирована целевая модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По результатам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды", - приводит слова Гинера "Спорт-Экспресс".
В завершившемся сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сумел пробиться в еврокубки.
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