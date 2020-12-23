Гинер назвал лучшего игрока РПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об игроке "армейцев" Марио Фернандесе.

"Я думаю, Марио Фернандес на протяжении последних десяти лет заслуживает наград "Джентльмена", "Лучшего футболиста" и всех остальных призов. В РПЛ футболиста лучше Марио Фернандеса не существует", - приводит слова Гинера "Спорт-Экспресс".

Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года. За это время он провел 289 матчей, забил 6 голов и отдал 38 ассистов.

Читайте также: Гинер: "Черчесов прежде всего унизил сам себя". | http://soccernews.ru