Гинер назвал лучшего игрока РПЛ
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался об игроке "армейцев" Марио Фернандесе.
"Я думаю, Марио Фернандес на протяжении последних десяти лет заслуживает наград "Джентльмена", "Лучшего футболиста" и всех остальных призов. В РПЛ футболиста лучше Марио Фернандеса не существует", - приводит слова Гинера "Спорт-Экспресс".
Фернандес защищает цвета ЦСКА с 2012 года. За это время он провел 289 матчей, забил 6 голов и отдал 38 ассистов.
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