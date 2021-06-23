Гинер назвал причину увольнения Олича из ЦСКА

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил, почему руководство московского клуба приняло решение уволить с поста главного тренера Ивицу Олича. Также босс "армейцев" прокомментировал назначение Алексея Березуцкого в качестве нового наставника команды.

"Ивица приехал только вечером 15 июня. Обсудили какие-то вопросы, посмотрели. В чем-то, так скажем, мы расходимся. Поэтому решили поменять тренера. Олич сказал, что разошлись во взглядах по построению команды? Мое субъективное мнение - да.



Мы не рассматривали другие кандидатуры, кроме Алексея Березуцкого. Алексея мы рассматривали и до этого, но решили сначала попробовать Ивицу. Как оказалось, не сложилось. Поэтому Алексей сегодня - тренер команды", - сказал Гинер в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, что 41-летний Олич возглавил ЦСКА в марте 2021 года, сменив на посту главного тренера Виктора Гончаренко. Под руководством хорватского специалиста ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не попал в еврокубки.

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