Гинер назвал задачи ЦСКА на следующий сезон

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Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о задачах клуба на следующий сезон.

"Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, игроками, уборщицами, селекционерами ставим задачу - стать чемпионами.

У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. "Давайте как-нибудь перебьемся" - это не про нас", - приводит слова Гинера ТАСС.

По итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте.

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