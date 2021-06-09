Гинер назвал задачи ЦСКА на следующий сезон
Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о задачах клуба на следующий сезон.
"Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, игроками, уборщицами, селекционерами ставим задачу - стать чемпионами.
У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. "Давайте как-нибудь перебьемся" - это не про нас", - приводит слова Гинера ТАСС.
По итогам минувшего сезона ЦСКА финишировал в РПЛ на 6-м месте.
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