Гинер: "Не уверен, что Головин уже созрел для топ-клуба"

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Гинер: "Не уверен, что Головин уже созрел для топ-клуба"

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника Александра Головина.

Напомним, что СМИ сватают 21-летнего футболиста в "Барселону", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм" и дортмундскую "Боруссию".

"Первое - у меня на столе предложения нет. Второе - он хороший яркий игрок, но не уверен, что он уже созрел для топ-клуба. Вы спросили про зиму, и хочу вам сказать, что топ-клубы зимой не докупают футболистов. Это делается летом. А не топ-клубы Саше для чего? Поменять ЦСКА на команду среднего уровня французской, испанской или английской лиги? Для чего?" - сказал босс армейцев.

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