Гинер: "Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас"

Теги цска москваевгений гинер

Гинер: "Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас"
Президент ЦСКА Евгений Гинер в очередной раз раскритиковал лимит на иностранных футболистов в Премьер-лиге.

"Большинство людей не знают, откуда взялся наш лимит. Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция! А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, взялись в том числе и из лимита. У меня шесть молодых и так играют", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что в чемпионате России действует ограничение - не более шести иностранных футболистов на поле одновременно.

Не пропустите: Оланаре: "В "Амкаре" на меня не оказывают давления, как в ЦСКА". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

"Волки" гостят на "Камп Ноу": "Барселона" сразится с "Ромой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Зенит Санкт-Петербург 23 42
5 Краснодар 24 41
6 Уфа 24 34
7 Арсенал Тула 24 32
8 Урал 24 29
9 Рубин 24 28
10 Ахмат 23 27
11 Динамо Москва 23 27
12 Ростов 24 27
13 Амкар 23 25
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов