Гинер: "Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас"



Президент ЦСКА Евгений Гинер в очередной раз раскритиковал лимит на иностранных футболистов в Премьер-лиге.

"Большинство людей не знают, откуда взялся наш лимит. Ни в одной стране мира нет такого лимита, как у нас. У англичан лимит по качеству – и в заявку. Спорт - это конкуренция! А у нас красная книжка позволяет выходить на поле без ограничений. Проблемы, о которых сказал Газзаев, взялись в том числе и из лимита. У меня шесть молодых и так играют", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что в чемпионате России действует ограничение - не более шести иностранных футболистов на поле одновременно.

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