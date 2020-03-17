Гинер - о приостановке РПЛ: "Правильное решение. Как можно играть без зрителей?"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил в поддержку решения остановить розыгрыш РПЛ до 10 апреля.

"Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что - товарищеские игры? Футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть ещё время доиграть сезон. Срок до 10 апреля маленький? Его же можно продлевать. Будем видеть, что эта "чума" не пошла на спад, продлят, значит. А если спадёт, зачем футболистам сидеть и ждать?" - сказал Гинер.

Напомним, что все футбольные турниры России ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.

Также стоит отметить, что в стране уже зафиксировано почти 100 случаев заражения смертельно опасным заболеванием.

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