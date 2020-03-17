Гинер - о приостановке РПЛ: "Правильное решение. Как можно играть без зрителей?"

Теги цска москваевгений гинеррплкоронавирус

Гинер - о приостановке РПЛ: "Правильное решение. Как можно играть без зрителей?"

Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил в поддержку решения остановить розыгрыш РПЛ до 10 апреля.

"Это правильное решение. Как можно играть без зрителей? Это что - товарищеские игры? Футбол играют для зрителей! Так что правильно, что взяли паузу до 10 апреля. У нас потом есть ещё время доиграть сезон. Срок до 10 апреля маленький? Его же можно продлевать. Будем видеть, что эта "чума" не пошла на спад, продлят, значит. А если спадёт, зачем футболистам сидеть и ждать?" - сказал Гинер.

Напомним, что все футбольные турниры России ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса.

Также стоит отметить, что в стране уже зафиксировано почти 100 случаев заражения смертельно опасным заболеванием.

Не пропустите: Федун отреагировал на приостановку РПЛ до 10 апреля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

ФИФА сообщила о переносе клубного чемпионата мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов