Гинер - об Эрнандесе: "ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются"

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Гинер - об Эрнандесе: "ЦСКА нужны те, которые играют, а не травмируются"
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением об уругвайскому нападающем Абеле Эрнандесе.

"Контракт с Эрнандесом был продлен до лета. Смотрим по его медицинским показателям. Он хороший игрок, но ЦСКА нужны те игроки, которые играют, а не травмируются. Думаю, вы вспомните потрясающего для меня игрока, Марко Гонсалеса, которого все называли "стеклянным". Так бедолага и закончил", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что 28-летний Эрнандес перешел в ЦСКА из "Халл Сити" прошлым летом в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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