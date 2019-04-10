Гинер объяснил, почему Роналду не является лучшим футболистом мира

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Гинер объяснил, почему Роналду не является лучшим футболистом мира

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о своём отношении к трансферу португальского нападающего Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

"Он не лучший в мире. Не переходит лучший в мире из "Реала" в "Ювентус". Не пересаживается человек - не в обиду нашей "Ладе" - с "Мерседеса" на "Ладу" и не говорит: я же лучший в мире, я на "Ладе", - сказал Гинер.

Напомним, что "Ювентус" купил 34-летнего Роналду за 117 миллионов евро.

Звёздный форвард забил 24 гола и сделал 12 ассистов в 36 матчах в составе "старой синьоры".

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