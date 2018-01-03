Гинер опроверг слухи о возможной продаже ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер не подтвердил появившуюся в последнее время в СМИ информацию о возможной продаже клуба.

"У меня есть на этот случай присказка: иду домой с женой, а бабушки возле подъезда рассказывают, что иду с любовницей. Слушайте, это бред. А если говорить о финансовом состоянии, вернёмся к уровню нашей аналитики. Понятно, что в карман ко мне ещё никто не заглядывает, поэтому наши определяют так - Гинер ничего не покупал, значит, у него нет денег. Знаете, у меня постоянно складывается впечатление, что играю не в чемпионате России по футболу, а в чемпионате "Кто больше купит". Я в такой чемпионат идти не хочу. Конечно, можно купить пять-шесть игроков и показать, мол, вот, смотрите, у нас хорошее финансовое состояние. Но во-первых, есть финансовый фэйр-плей, который этого не позволяет. Второе, лишь бы покупать - это не про меня. Именно поэтому нашу селекционную работу считают хорошей. Я не продаю клуб, совершенно точно" - сказал Гинер.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может купить сын владельца "Челси" Романа Абрамовича.

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