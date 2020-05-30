Гинер отметил, что не против проведения матчей РПЛ со зрителями

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Гинер отметил, что не против проведения матчей РПЛ со зрителями

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался по поводу возобновления чемпионата России со зрителями на трибунах.

"Трибуны будут заполняться на 10% от вместимости? Я первый раз слышу об этом. Я не против, буду знать", - цитирует Гинера "Р-Спорт".

Ранее роспотребнадзор согласовал возможность проведения матчей РПЛ со зрителями, при заполнении трибун на 10%.

 

ЦСКА с 36 очками занимает 5 место в турнирной таблице РПЛ.

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