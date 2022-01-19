Гинер отреагировал на скандал с презентацией новичка ЦСКА Языджи
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что он ничего не знает о скандальной презентации турецкого новичка московского клуба Юсуфа Языджи.
В видео, которые было опубликовано в социальных сетях ЦСКА, аккаунт клуба сперва ставит лайки под фотографиями турка, после чего начинает личную переписку с ним.
Языджи не отвечает на вопросы о том, когда он подпишет контракт с армейцами, после чего ЦСКА пишет ему: "Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ". После чего игрок сразу отвечает: "Пять минут, уже еду!".
"Нет, не знаю, в первый раз слышу об этом", — приводит слова Гинера "Р-Спорт".
Напомним, что ЦСКА арендовал 24-летнего Языджи за 350 тысяч евро. Летом 2022 года российский клуб будет иметь приоритетное право выкупа игрока за 12 миллионов евро.
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