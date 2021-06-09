Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от результатов сборной России на Евро-2020.

"Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы", – сказал Гинер.

Напонмим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. 12 июня сборная России сыграет с Бельгией. Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.

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