Гинер поделился ожиданиями от результатов сборной России на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился ожиданиями от результатов сборной России на Евро-2020.
"Я считаю, что успехом для нашей сборной будет выход из группы", – сказал Гинер.
Напонмим, что чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. 12 июня сборная России сыграет с Бельгией. Также на групповом этапе россияне сыграют с Данией и Финляндией.
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