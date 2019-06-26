Гинер предложил изменить формат проведения Кубка России



Президент ЦСКА Евгений Гинер внес предложение поменять формат Кубка России, путем проведения по два матча, начиная со стадии 1/8 финала. В данный момент клубы играют по два матча с 1/4 финала.

"Я сегодня также поднял вопрос о том, что надо с 1/8 финала проводить два матча. Надеюсь, на следующем исполкоме примем решение. Если мы хотим повысить зрелищность Кубка и ее уровень, нужно делать так", - приводят слова Гинера российские СМИ.

В минувшем сезоне победителем Кубка России стал "Локомотив", который в финале обыграл "Урал" со счетом 1:0.

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