Гинер предложил изменить формат проведения Кубка России

Теги цска москваевгений гинер

Гинер предложил изменить формат проведения Кубка России
Президент ЦСКА Евгений Гинер внес предложение поменять формат Кубка России, путем проведения по два матча, начиная со стадии 1/8 финала. В данный момент клубы играют по два матча с 1/4 финала.

"Я сегодня также поднял вопрос о том, что надо с 1/8 финала проводить два матча. Надеюсь, на следующем исполкоме примем решение. Если мы хотим повысить зрелищность Кубка и ее уровень, нужно делать так", - приводят слова Гинера российские СМИ.

В минувшем сезоне победителем Кубка России стал "Локомотив", который в финале обыграл "Урал" со счетом 1:0.

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