Гинер предложил позвать в чемпионат России клубы из СНГ

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Гинер предложил позвать в чемпионат России клубы из СНГ

Президент ЦСКА Евгений Гинер, являющийся членом исполкома РФС, предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 клубов за счет приглашения в нее клубов из СНГ.

"У нас, может, было бы желание пригласить состоятельный белорусский или казахский клуб. Сегодня есть единые лиги - клубы из Уэльса играют в АПЛ. Допускаю, что в будущем у нас в лиге будут иностранные клубы. Когда-то мы хотели создать объединенный чемпионат с Украиной, а тут немного другое. Вы правильно пишете: если поднять пару клубов ФНЛ, начнется не пойми что. Но есть "Арарат" Ереван - хороший клуб с хорошими финансовыми возможностями. Есть "Кайрат", "Астана", минское "Динамо", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Стоит отметить, что 18 клубов в последний принимали участие в РПЛ в 1997 году. Затем количество команд было уменьшено до 16 в связи с финансовыми сложностями, а также повышенной физической нагрузкой на футболистов.

Ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 клубов, начиная с сезона-2020/21.

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