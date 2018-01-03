Гинер предложил увеличить количество команд в РФПЛ
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о количестве команд в чемпионате.
"Конечно, некоторые вопросы в российском футболе нуждаются в реформировании. Но что касается первой идеи (сокращение лиги до 14 команд) это довольно спорно, потому что опять ослабнет конкуренция.
Говорить, что так будет больше интересных игр? Ну не знаю. Например, "Бернли" играл против "Манчестер Юнайтед" (2:2), на последней минуте "МЮ" отскочил. Не было бы "Бернли", что, играли бы одни "Манчестеры" или "Барселона" с "Реалом"?
Вообще, тот, кто выигрывает у команд из нижней части турнирной таблицы, выигрывает и чемпионат. В этих матчах чаще всего происходят потери. Мы уже говорили об этом с Виталием Мутко. Еще чуть-чуть подтянется инфраструктура, и мы сделаем чемпионат из 18 команд" - приводят слова Гинера российские СМИ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12