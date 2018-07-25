Гинер примет решение по Головину в среду

Будущее полузащитника ЦСКА Александра Головина должно проясниться в среду, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, решение по игроку примет лично президент клуба Евгений Гинер. В данный момент ЦСКА получил два предложения по игроку от "Монако" и "Челси".

Французский клуб предлагает немного большую сумму, но преимуществом "Челси" является тот факт, что владелец клуба Роман Абрамович находится в хороших отношениях с Гинером.

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