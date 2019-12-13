Гинер прокомментировал переход акций ЦСКА под контроль госструктуры
Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о предстоящем переходе 75% акций клуба под контроль госкорпорации ВЭБ.
"Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом", – приводят слова Гинера российские СМИ.
В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы армейский клуб финишировал на четвертом месте и не сумел пробиться в плей-офф.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15