Гинер прокомментировал переход акций ЦСКА под контроль госструктуры



Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился мнением о предстоящем переходе 75% акций клуба под контроль госкорпорации ВЭБ.

"Хотел бы выразить ВЭБ и его главе Игорю Шувалову огромную благодарность за то, что в непростой экономической ситуации они подставили нам плечо. Уверен, что с помощью госкорпорации мы построим тот суперклуб, о котором Игорь Иванович говорил нынешним летом", – приводят слова Гинера российские СМИ.

В нынешнем сезоне ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы армейский клуб финишировал на четвертом месте и не сумел пробиться в плей-офф.

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