Гинер прокомментировал уход из ЦСКА Онопко и Овчинникова
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из московского клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Оба специалиста покинули стан "армейцев" по истечении сроков контрактов.
"Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.
Других изменений в тренерском штабе не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние — попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России", - приводит слова Гинера bobsoccer.
Овчинников вошел в тренерский штаб ЦСКА в 2014 году. Онопко работал в московском клубе с 2009 года.
Не пропустите: Овчинников прокомментировал свой уход из ЦСКА. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Симеоне дал комментарий по поводу ухода Диего Косты
-
Итальянские СМИ: Хюсай все еще интересен "Спартаку"
-
Появилась информация о сроках восстановления Ибрагимовича
-
Левандовски и Осака признаны лучшими спортсменами 2020 года по версии журналистов
-
Названы самые дорогие российские футболисты
-
Агент Сафонов: "Я уверен, что Кокорину не дали сыграть с "Зенитом" и "Сочи""
-
Зидан не хочет, чтобы Иско ушел из клуба зимой
-
Хавбек "Локомотива" может продолжить карьеру в Испании или Турции
-
1
Бекхэм опять хочет переманить Месси в свой клуб
-
2
"Тоттенхэм" теряет Бэйла
-
Гинер прокомментировал уход из ЦСКА Онопко и Овчинникова
-
"Шахтер" отказал "Баварии" в продаже бразильского хавбека за 70 миллионов евро
-
Окружение Неймара отреагировало на обвинения в причастности футболиста к крупной вечеринке в Бразилии
-
Диего Коста покинул "Атлетико"
-
"Милан" отказывается продлевать контракт с братом Доннаруммы. Это может повлиять на решение Джанлуиджи
-
Тренер "Сассуоло" отреагировал на информацию об интересе "Спартака"
-
1
Кандидат в президенты "Барселоны" рассказал о целях Месси
-
"Интер" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
Роман Широков купил два элитных автомобиля перед судом об избиении арбитра
-
Хавбек "Рубина" признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году