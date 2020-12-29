Гинер прокомментировал уход из ЦСКА Онопко и Овчинникова

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал уход из московского клуба тренеров Сергея Овчинникова и Виктора Онопко. Оба специалиста покинули стан "армейцев" по истечении сроков контрактов.

"Сергей Овчинников и Виктор Онопко долго и плодотворно работали в нашем клубе. У них закончились контракты, оба покидают тренерский штаб. Такова жизнь. Мы благодарны Овчинникову и Онопко за работу и желаем удачи в дальнейшей карьере.

Других изменений в тренерском штабе не планируется. Сейчас команда находится в отпуске, а 17 января под руководством главного тренера Виктора Гончаренко отправится на сборы в Кампоамор. Задачи прежние — попасть в зону Лиги чемпионов и постараться завоевать Кубок России", - приводит слова Гинера bobsoccer.

Овчинников вошел в тренерский штаб ЦСКА в 2014 году. Онопко работал в московском клубе с 2009 года.

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