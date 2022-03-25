Гинер пытался зимой уволить Березуцкого из ЦСКА

Фото твиттер ЦСКА

В конце прошлого года президент московского ЦСКА Евгений Гинер предпринял попытку поменять главного тренера команды.

По данным журналиста Ивана Карпова, менеджер хотел уволить Алексея Березуцкого и назначить вместо него Марко Николича.

Сообщается, что Гинер не хотел видеть действующего наставника у руля армейцев ещё летом и тогда лоббировал приглашение Сергея Реброва.

Впрочем, и перед началом сезона, и во время зимней паузы за Березуцкого заступился председатель совета директоров ЦСКА Максим Орешкин.

Стоит отметить, что после возобновления чемпионата ЦСКА победил в четырёх матчах подряд, а 39-летнего специалиста признали лучшим тренером лиги в феврале и марте.

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