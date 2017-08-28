Гинер раскритиковал судейство в РФПЛ

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Гинер раскритиковал судейство в РФПЛ

Президент ЦСКА Евгений Гинер возмущён судейством в чемпионате России. После матча восьмого тура РФПЛ между армейцами и "Ахматом" руководитель московского клуба высказался о проблемах в этой сфере.

"Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьёзной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит - настоящий произвол. Причём произвол этот, прежде всего, в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Эти постоянные извинения, мол, вот этот не заметил или тот, выглядят, по меньшей мере, странно. На матче работает бригада, а не главный судья и боковые по отдельности.

Неоднократно говорил: судейство нужно сделать профессиональным, чтобы было юридическое право спрашивать с арбитров. А так, получается, они работают, скажем, геологами или строителями, хотя на самом деле я сильно сомневаюсь, что хотя бы кто-то один из них трудится где-то ещё. Это попросту невозможно" - сказал Гинер.

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комментарии
Джонни

Главный мастер по работе с судьями заговорил о несправедливом судействе???? Вот хохма! )))) Судьи подарили конявым чемпионства в 2003 и 2005 годах. Вот там была полная дичь и беспредел, 100%-е пенальти в ворота коней на давали. А он чёта разгундосился нонче. Завид берёт, что Газпром покамест перебалшивает судейскому корпусу. )

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Павлов Игорь

Согласен полностью! Судьи в футболе получают большие деньги, а за что отвечают? Ошибка пилота,врача,авиадиспетчера...это жизни людей и тюрьма.

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