Гинер рассказал, как поступил бы с Кокориным и Мамаевым

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Гинер рассказал, как поступил бы с Кокориным и Мамаевым

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, какие санкции он бы применил в отношении Александра Кокорина и Павла Мамаева, если бы они на момент совершения преступления являлись игроками армейской команды.

"В любом случае человек не может считать, что если он футболист и у него заслуги, то он может бить другого человека стулом. Оба были бы отстранены и ожидали приговора вне команды", - сказал Гинер.

Напомним, что Кокорин является игроком "Зенита", а Мамаев выступал за "Краснодар", но "быки" уже анонсировали расторжение контракта со скандальным футболистом.

Оба спортсмена находятся в СИЗО с октября минувшего года. На прошлой неделе суд продлил их арест до 25 сентября.

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