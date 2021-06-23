Гинер рассказал, кто сейчас руководит ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал информацию о том, что клубом сейчас управляет не он, а помощник президента России Максим Орешкин.
"Это полный бред. Уже говорил: как управлял, так и управляю командой дальше я. То, что сейчас у нас появились партнеры, совет директоров, считаю, очень хорошо. Я это говорил и ранее. Максим Станиславович никуда не лезет, он занимается не трансферами, составом команд или назначениями тренеров, а очень сильно помогает со спонсорами, с финансированием команд. Сейчас мы твердо стоим на ногах, также наши партнеры ВЭБ очень сильно помогают нам", - приводит слова Гинера пресс-служба клуба.
Напомним, что государственная корпорация ВЭБ.РФ стала владельцем ЦСКА в декабре 2019 года. После этого московский клуб получил более 30 миллионов на трансферы. Несмотря на усиление состава, ЦСКА финишировал лишь на шестом месте в Российской Премьер-Лиги и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
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