Гинер рассказал о несостоявшемся переходе Кака в ЦСКА

Теги цска москваевгений гинеркакамилан

Гинер рассказал о несостоявшемся переходе Кака в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о несостоявшемся переходе в армейский клуб бразильского полузащитника Кака.

"О каком несостоявшемся трансфере больше всего жалею? О Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьёзный интерес к бразильцу проявляет "Милан". Я отдавал себе отчёт, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но я не думаю, что, приехав в Россию, он стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир" - сказал Гинер.

Напомним, что Кака летом 2003 года перешёл в "Милан" за 8,5 миллионов евро и выиграл с "россонери" шесть трофеев. Кроме того, в составе итальянской команды он стал обладателем "Золотого мяча" 2007 года.

Не пропустите: Акинфеев стал лидером ЦСКА по количеству матчей в еврокубках. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 3 9
2 Локомотив Москва 2 6
3 ЦСКА Москва 3 6
4 Краснодар 2 6
5 Зенит Санкт-Петербург 2 6
6 Уфа 3 5
7 Урал 3 5
8 Рубин 3 3
9 Арсенал Тула 3 3
10 Анжи 2 3
11 Спартак Москва 2 2
12 Динамо Москва 3 1
13 Ростов 2 1
14 Амкар 2 0
15 Тосно 2 0
16 СКА Хабаровск 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов