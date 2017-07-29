Гинер рассказал о несостоявшемся переходе Кака в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о несостоявшемся переходе в армейский клуб бразильского полузащитника Кака.

"О каком несостоявшемся трансфере больше всего жалею? О Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьёзный интерес к бразильцу проявляет "Милан". Я отдавал себе отчёт, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но я не думаю, что, приехав в Россию, он стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир" - сказал Гинер.

Напомним, что Кака летом 2003 года перешёл в "Милан" за 8,5 миллионов евро и выиграл с "россонери" шесть трофеев. Кроме того, в составе итальянской команды он стал обладателем "Золотого мяча" 2007 года.

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