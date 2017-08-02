Гинер рассказал о своём отношении к лимиту на легионеров в РФПЛ

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказал своё мнение насчёт лимита на легионеров в чемпионате России.

"Когда у нас СМИ или какие-то депутаты начинают говорить, что надо ужесточить лимит, я только за. Значит, надо вообще запретить приезжать сюда кому бы то ни было. Если при определённом количестве русских футболистов на поле у нас будет хорошая сборная, то при одиннадцати будут, наверное, аж три сборных. Мы, видимо, станем бразильцами, и у нас глаза будут разбегаться, кого же брать в национальную команду, при таком-то огромном выборе. Но я всегда считал правильным, что в стране существует антимонопольный комитет, который следит за тем, чтобы не появлялось монополий. Мы сразу оказываемся в неравных условиях с остальным миром. Нигде нет ограничений на количество легионеров на поле. В Италии по-другому - там за год можно купить одного игрока из-за пределов ЕС. Неважно, откуда он - хоть фантастический футболист из Бразилии. Собрал за десять лет десять человек - пускай все они играют. Никого это не волнует. Или посмотрите на мадридский "Реал", который зарабатывает сотни миллионов евро в год. Сколько там испанцев? А Германия? Вообще не имеет ограничений по легионерам - зато четырёхкратные чемпионы мира, привозят на Кубок Конфедераций второй состав и всё равно выигрывают турнир. Лимит - это глупость! Только конкуренция даёт возможность расти" - сказал Гинер.

Напомним, что сейчас в РФПЛ действует лимит на легионеров по схеме "6 иностранцев + 5 россиян".

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