Гинер рассказал о трансферных планах ЦСКА
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил, что клуб завершил работу на трансферном рынке этим летом.
"Не думаю, что команда сильно изменится в межсезонье. Мы собрали хороший состав, у нас молодые ребята. Не думаю, что будут какие-то трансферы. Цель — чемпионство? У нас никогда не менялись приоритеты. Мы будем стремиться к чемпионству. Впервые за 20 лет моего нахождения в клубе мы в первый раз провалили сезон. Всякое бывает, это футбол. Верим в команду, двигаемся дальше, верим в наших болельщиков и нашу единую семью", - приводит слова Гинера пресс-служба ЦСКА.
В летнее трансферное окно ЦСКА подписал 30-летнего нападающего "Сочи" Антона Заболотного на правах свободного агента, а также купил за 170 тысяч евро 19-летнего полузащитника "Локомотива" Максима Мухина.
В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не попал в еврокубки.
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