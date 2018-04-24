Гинер рассказал о возвращении в ЦСКА Еременко



Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что клуб рассчитывает на финского полузащитника Романа Еременко, у которого имеется действующий контракт с армейцами.

"У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам", - приводят слова Гинера российские СМИ.

Ранее сообщалось, что ЦСКА расторг контракт с 31-летним Еременко из-за употребления кокаина. Стоит отметить, что двухлетнеяя дисквалификация хавбека истекает 6 октября 2018 года.

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