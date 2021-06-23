Гинер рассказал о задачах ЦСКА на следующий сезон

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер рассказал о задачах, которые поставлены перед командой на следующий сезон.

– Недавно на одной из встреч вы сказали, что у нас нет другой цели, кроме той, чтобы быть чемпионами. Верим в команду?

– У нас никогда не менялись приоритеты, и мы продолжаем стремиться к чемпионскому титулу.

За двадцать лет моего пребывания здесь мы впервые, скажем так, провалили чемпионат. Всякое бывает, это футбол.

Верим в команду и двигаемся дальше. Верим в наших болельщиков, в нашу единую семью, – заявил Гинер.

Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА занял 6 место в РПЛ не попав не один из возможных еврокубков.

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