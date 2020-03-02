Гинер рассказал об эмоциях перед встречей со "Спартаком"

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал об ожиданиях от матча Кубка России со "Спартаком". Об этом сообщает "Чемпионат".



"Волнуюсь ли перед дерби? Нет. Я уже давно своё отволновался. Смысл переживать? Вот если бы от моего волнения зависел результат матча, тогда я, конечно, волновался бы изо всех сил (улыбается). А так, ребят на "Спартак" лишний раз настраивать, естественно, не надо. Понятно, что это дерби", - сказал Гинер.



"Спартак" и ЦСКА встретятся в 1/4 финала Кубка России 4 марта на стадионе "Открытие Арена", начало - в 19:30 мск.

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