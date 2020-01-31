Гинер рассказал, почему Чалов не перешел в "Кристал Пэлас"

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Федора Чалова в "Кристал Пэлас".

"По моему мнению, "Кристал Пэлас" - не тот клуб, куда должен был переходить Федор", - сказал Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.

Ранее сообщалось, что "орлы" готовы были приобрести форварда за 25 миллионов евро.

В этом сезоне Чалов провел 27 игр, в которых забил 6 голов и отдал 3 ассиста.

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