Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему нельзя болеть против российских команд в Лиге Чемпионов.

"Смотрел матч "Ливерпуль" - "Спартак" чисто как болельщик. Мне хотелось, чтобы "Спартак" взял очки. Мне рассказывали, что спартаковские болельщики ездили в Манчестер поддержать ЦСКА, а наши ездили в Ливерпуль. Это потрясающе. Что бы ни происходило в матчах ЦСКА и "Спартака", это совсем другое. Здесь человек, болеющий против, нездоровый. Нездоровый по одной причине. Да, проиграл "Спартак", и неважно, сколько мячей он пропустил. Мы не получили очки в нашу копилку в рейтинге УЕФА. В таблице не написано "Спартак", ЦСКА или "Зенит", там написано "Россия" - сказал функционер.

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