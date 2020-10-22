Гинер рассказал, почему он не продаст Влашича в "Зенит"
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что он никогда бы не продал хорватского полузащитника Николу Влашича в петербургский "Зенит".
"Нельзя самому играть против себя. Я об этом много слышал, но лично ко мне руководство "Зенита" по поводу перехода Влашича не обращалось ни разу. Может, они тоже думали – да, нет? А, может, разговаривали с самим Влашичем, и он сказал, что не пойдет туда. На уровне бесед – все возможно", - приводит слова Гинера Sport24.
22-летний Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 78 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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