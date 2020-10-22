Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА

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Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что он не видит смысла приглашать в чемпионат России нападающего "Барселоны" Лионеля Месси либо игрока подобного уровня.

"Я не вижу смысла приглашать Месси в чемпионат России. Это не его уровень. Давайте сначала поднимем чемпионат России, сделаем его на уровне хотя бы Испании. И уже после этого будет смысл приглашать таких звезд. Но в нынешних реалиях звать такого футболиста и ради него сажать на скамейку наших воспитанников — это не про меня", - приводит слова Гинера Sport24.

Напомним, что по окончании минувшего сезона 33-летний Месси собирался покинуть "Барселону", но руководство клуба отказалось досрочно разрывать с ним контракт, который действует до лета 2021 года.

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