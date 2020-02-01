Гинер рассказал, в какую сумму был оценен ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер обращался к специалистам, чтобы они оценили клуб.

"Мы обращались в одну компанию из "большой пятерки" и они оценили клуб в 24 миллиарда рублей.

Я никогда не хотел продавать клуб и предложение по продаже мне не поступало. Партнерство я готов рассмотреть, но на условиях, что я продолжу заниматься клубом", - заявил Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Гинер занимает свой пост с 2001 года.

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