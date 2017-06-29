Гинер считает, что ЧМ-2018 не даст толчок развитию российского футбола

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Гинер считает, что ЧМ-2018 не даст толчок развитию российского футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил мнение, что чемпионат мира 2018 года не повлияет на развитие российского футбола.

"Думаю, толчок развитию футбола в России ЧМ-2018 не даст. Те, кто сегодня этим живут, после чемпионата мира сразу обо всём забудут. Но для страны это большой толчок. Посмотрите, как развивается Ростов-на-Дону, Калининград, другие города. Также приедут иностранные болельщики, которые думают, что мы на границах держим ракеты, чтобы всех уничтожить. Увидят, что это не так, что мы дружелюбны, открыты, говорим на их языках" - сказал функционер.

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