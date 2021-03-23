Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА
Фото сайт ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал перестановки на тренерском мостике команды.
Напомним, что в понедельник должность наставника армейцев покинул Виктор Гончаренко, а сегодня этот пост занял Ивица Олич.
"Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаёмся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.
Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал своё обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи", - сказал Гинер.
ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Тошич готов вернуться в ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
-
Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
-
Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
-
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша
-
Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"
Лента новостей
-
Рэмзи может вернуться в АПЛ
-
Transfermarkt снизил стоимость Алексея Миранчука
-
"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера
-
Нобоа заявил, что у Кокорина лучший удар среди всех футболистов, с которыми он играл
-
Луис Суарес: "Слежу за "Барселоной", а с Месси общаемся почти каждый день"
-
Кулибали стал главной трансферной целью "Эвертона"
-
Олич посетил тренировочный стадион ЦСКА (видео)
-
Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА
-
Стало известно, как наказали Альфонсо Дэвиса за удаление в матче со "Штутгартом"
-
Холанд прокомментировал слухи о своём будущем
-
Что там по "Золотой Бутсе"? Левандовски - фаворит, Месси и Роналду в погоне, прошлогодний чемпион сдулся
-
Официально: Ивица Олич возглавил ЦСКА
-
Соболев высказался о человеческих качествах Кокорина
-
"Байер" уволил главного тренера Петера Боша
-
В "Севилье" прокомментировали слухи об интересе к Головину
-
Абидаль: "Месси никогда не требовал от меня уволить тренера"
-
Официально: Бородюк возглавил "Торпедо"
-
Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
-
Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына
-
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале