Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА

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Гинер сделал заявление о назначении Олича тренером ЦСКА

Фото сайт ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал перестановки на тренерском мостике команды.

Напомним, что в понедельник должность наставника армейцев покинул Виктор Гончаренко, а сегодня этот пост занял Ивица Олич.

"Решение об уходе Виктора Гончаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Хочу от лица руководства клуба, тренерского и административного штаба команды и игроков поблагодарить Виктора Михайловича за проделанную за последние четыре года работу. Нельзя забывать, что он принял команду в непростой период, а летом 2018 года началась масштабная перестройка состава. Сейчас наступил момент, когда наилучшим решением стало прекращение сотрудничества, но мы расстаёмся добрыми друзьями и желаем ему успехов в дальнейшей карьере.

Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал своё обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него ещё не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича. Он завоевал много титулов как игрок, и надеемся, что как тренер Ивица преумножит наши успехи", - сказал Гинер.

ЦСКА по итогам 23 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 

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