Гинер высказался о будущем Гончаренко

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал будущее наставника команды Виктора Гончаренко.

"Я не планирую увольнять Гончаренко", - заявил Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.

Гончаренко занимает свой пост с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Суперкубок России.

В этом сезоне после 19 туров ЦСКА идет в РПЛ на четвертой позиции.

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