Гинер высказался о будущем Игнашевича

Теги цска москвасергей игнашевич

Гинер высказался о будущем ИгнашевичаПрезидент ЦСКА Евгений Гинер высказался о будущем защитника команды Сергея Игнашевича.

39-летний футболист вчера завил, что завершает карьеру футболиста.

"Во-первых, я думаю, что если посмотрите на нашу детскую школу — у нас работают наши бывшие игроки.

А во-вторых, кто сказал, что он закончил карьеру? Ко мне он не приходил и не прощался", - сказал он.

Читайте: Игнашевич решил завершить карьеру ещё в январе | soccernews.ru

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