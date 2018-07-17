Гинер высказался о невнятной игре Смолова на ЧМ-2018

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о невнятной игре форварда сборной России Федора Смолова на Чемпионате Мира.

"Почему не получилось у Смолова? Тяжело сказать. У любого игрока бывают черные дни. К сожалению, у Федора они выпали на Чемпионат Мира. Смолов доказывал и будет дальше доказать свою силу. А почему не получилось в данном случае - тяжело сказать. Некоторые стали обсуждать, что против средненьких команд он выглядит хорошо, а против сильных - не очень. Так нельзя. Просто в этот раз сложилось так. Жизнь вся состоит из белых и черных полос. Так бывает", - цитирует клубного босса армейцев sport24.ru.

Напомним, Гинер не исключил продажу Марио Фернандеса. | soccernews.ru