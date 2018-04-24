Гинер высказался о реформе Кубка России



Президент ЦСКА Евгений Гинер считает, что формат Кубка России нуждается в изменениях.

"Мы убили Кубок. Кубок России никому не нужен. Деньги турнир не приносит, мы только тратимся. Зачем это нужно? Нужно менять регламент Кубка. Раньше было два матча, а сейчас один", – приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что в финале Кубка России нынешнего сезона сыграют клуб ФПЛ "Авангард" и "Тосно", занимающий 15 место в Премьер-лиге.

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