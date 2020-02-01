Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о трансферной деятельности клуба.
"Почему мы перестали делать большие трансферы? Глупо бороться с другими клубами в том, кто больше потратит денег. Мы никогда не делаем бездумных трансферов ради траты средств.
Влашич - наша самая дорогая покупка. Поэтому мы до сих пор совершаем крупные сделки. Сейчас цены на футболистов очень выросли, а нужно найти талантливых игроков, которые помогут клубу в борьбе за титулы и понравятся фанатам.
Нужно понимать, что в Россию могут приехать молодые талантливые футболисты. Более известные игроки сюда не поедут", - заявил Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.
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|Команда
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|Краснодар
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|Ростов
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
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|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15