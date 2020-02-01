Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА

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Гинер высказался о трансферной политике ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о трансферной деятельности клуба.

"Почему мы перестали делать большие трансферы? Глупо бороться с другими клубами в том, кто больше потратит денег. Мы никогда не делаем бездумных трансферов ради траты средств.

Влашич - наша самая дорогая покупка. Поэтому мы до сих пор совершаем крупные сделки. Сейчас цены на футболистов очень выросли, а нужно найти талантливых игроков, которые помогут клубу в борьбе за титулы и понравятся фанатам.

Нужно понимать, что в Россию могут приехать молодые талантливые футболисты. Более известные игроки сюда не поедут", - заявил Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.

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