Гинер заявил, что ЦСКА был подарком от партнеров
Президент ЦСКА Евгений Гинер поведал историю о том, как он стал руководителем клуба.
"Говорят, что ЦСКА был подарком мне на 40-летие? Мне было почти 41 и это правда, что партнеры сделали мне подарок. Я очень люблю футбол и благодарю своих партнеров за такой подарок.
В то время клуб ничего не стоил, только долги. Но мы все исправили. В 2018 году ЦСКА занял 17-19 место по чистой выручке, т.е. вошел в топ-20", - заявил Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.
Напомним, что Гинер занял свой пост в феврале 2001 года.
Читайте также: Гинер рассказал, в какую сумму был оценен ЦСКА. | http://soccernews.ru
главное
-
"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Вулверхэмптоном"
-
"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер
-
"Ливерпуль" разгромил "Саутгемптон" и другие результаты 25-го тура АПЛ
-
Гол Бензема принес "Реалу" победу над "Атлетико"
-
"Бавария" и "Боруссия" добыли уверенные победы в 20-м туре Бундеслиги
Лента новостей
-
Стала известна причина частых травм Дембеле
-
Гинер заявил, что ЦСКА был подарком от партнеров
-
"Монако" с Головиным проиграл "Ниму", играя с 32-й минуты вдевятером, и другие результаты 22-го тура Лиги 1
-
Президент "Атлетико" считает, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Реала"
-
Зидан прокомментировал победу над "Атлетико"
-
Сёмин прокомментировал травму Антона Миранчука
-
"Мальорка" уступила "Вальядолиду" в матче Примеры
-
"РБ Лейпциг" сыграл вничью с гладбахской "Боруссией" и пропустил "Баварию" на первое место
-
"Манчестер Юнайтед" разошелся миром с "Вулверхэмптоном"
-
Кепа может лишиться места в составе из-за позиции Лэмпарда
-
Гинер рассказал, в какую сумму был оценен ЦСКА
-
"Парма" вырвала ничью у "Кальяри"
-
Холанд стал рекордсменом Бундеслиги
-
ПСЖ разгромил "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Зенит" опубликовал видеообзор матча с "Дюделанжем"
-
Товарищеские матчи: "Динамо" обыграло "Слован", ЦСКА и "Сочи" завешили свои матчи вничью
-
Ригони досрочно вернулся в "Зенит"
-
Стало известно, почему Сёмин заблокировал переход Алексея Миранчука в "Милан"
-
"Бавария" определилась с бюджетом на летнее трансферное окно
-
"Спартак" обыграл "Ростов" в матче Кубка "Париматч" Премьер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15