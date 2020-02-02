Гинер заявил, что ЦСКА был подарком от партнеров

Президент ЦСКА Евгений Гинер поведал историю о том, как он стал руководителем клуба.

"Говорят, что ЦСКА был подарком мне на 40-летие? Мне было почти 41 и это правда, что партнеры сделали мне подарок. Я очень люблю футбол и благодарю своих партнеров за такой подарок.

В то время клуб ничего не стоил, только долги. Но мы все исправили. В 2018 году ЦСКА занял 17-19 место по чистой выручке, т.е. вошел в топ-20", - заявил Гинер в интервью для Нобеля Арустамяна.

Напомним, что Гинер занял свой пост в феврале 2001 года.

Читайте также: Гинер рассказал, в какую сумму был оценен ЦСКА. | http://soccernews.ru