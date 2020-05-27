Гинер заявил, что футбол без зрителей мало кому интересен

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о скором возобновление сезона чемпионата России.

"Чувства двоякие. С одной стороны, все мы соскучились по большому футболу и возможности вернуться к соревновательному ритму чемпионата. Однако практика показывает, я прежде всего говорю о немецкой Бундеслиге, что футбол в новых условиях скорее похож на товарищеские матчи, чем на тот турнир, который всегда привлекал болельщиков. Это не мои ощущения, об этом говорят и рейтинги телетрансляций чемпионата Германии. Я считаю, что футбол без зрителей мало кому интересен - и болельщикам, и самим участникам, и всей индустрии. Сейчас, когда мы наблюдаем спад по показателям заболеваемости во всей стране, нужно, мне кажется, уже продумать варианты с возвращением болельщиков на стадионы. Понятно, я не говорю о полных трибунах, возможно о половине стадиона, но это уже детали, которые можно выработать при положительном решении вопроса. И, очевидно, нужно подготовить медицинские требования по допуску болельщиков на трибуны. Это измерения температуры у болельщиков, экспресс-тесты и так далее. Люди устали от самоизоляции, соскучились по своим любимым командам и игрокам, нужно и о них подумать и предоставить им самим возможность выбирать между походом на стадион и просмотрам матчей по телевидению", - цитирует Гинера Sport24.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. Чемпионат должен возобновиться 21 июня.

В России каждый день коронавирусом заболевает более 8 тысяч человек.

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