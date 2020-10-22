Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что намерен выкупить акции ЦСКА обратно.

Напомним, в апреле 2020 года корпорация ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

"Сегодня у нас есть конкретная сумма - стоимости этих акций. Теперь мы не платим проценты кредита, как это было раньше. А будем оплачивать "тело" и потихонечку выкупать акции. Когда мы выкупим какую-то часть этих акций, надеюсь, что ВЭБ все равно останется нашим партнером. Иметь рядом такого партнера и людей, которые так тебе помогают - здорово", - цитирует Гинера Sport24.

Не пропустите: "Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"| http://soccernews.ru