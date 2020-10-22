Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что намерен выкупить акции ЦСКА обратно.
Напомним, в апреле 2020 года корпорация ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.
"Сегодня у нас есть конкретная сумма - стоимости этих акций. Теперь мы не платим проценты кредита, как это было раньше. А будем оплачивать "тело" и потихонечку выкупать акции. Когда мы выкупим какую-то часть этих акций, надеюсь, что ВЭБ все равно останется нашим партнером. Иметь рядом такого партнера и людей, которые так тебе помогают - здорово", - цитирует Гинера Sport24.
Не пропустите: "Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"| http://soccernews.ru
главное
-
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников
-
Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"
-
"Это полная ерунда". Медведев прокомментировал слова Кокорина о запрете на его поддержку
-
У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"
Лента новостей
-
Новый главный тренер "Динамо" Сандро Шварц прилетел в Москву
-
Месси, Фати и два игрока "Баварии" вошли в команду недели Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Сити" намерен удержать трансферную цель "Барселоны"
-
Гинер рассказал, почему он никогда не пригласит Месси в ЦСКА
-
Бывший президент "Реала" назвал причину поражений клуба в матчах с "Кадисом" и "Шахтером"
-
Евгений Гинер назвал размер бюджета ЦСКА
-
"Здорово вернуться в игру". Миранчук - о матче "Аталанты" в Лиге Чемпионов
-
Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА
-
"Я в ладоши хлопал". Гинер высказался об отъезде Гончаренко после поражения от "Зенита"
-
1
Сарри не планирует возглавлять "Фиорентину"
-
Де Брюйне вернулся к тренировкам в общей группе "Манчестер Сити"
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Енисеем"
-
Манчини опубликовал провокационный пост о коронавирусе
-
"Стиль четверга". Роналду опубликовал фото с новой стрижкой
-
1
Названы кандидаты на замену Зидана в "Реале"
-
Гаттузо попросил игроков "Наполи" ограничить контакты с болельщиками и оставаться дома
-
Уткин: "На мой взгляд, Черчесов занимает не свое место"
-
В дебютном матче Тихонова в "Астане" команда обыграла "Тобол"
-
Моуринью рассказал, сможет ли он в третий раз выиграть Лигу Европы
-
Игроки "Барселоны" недовольны новыми контрактами одноклубников