Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА

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Гинер заявил, что намерен обратно выкупить акции ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что намерен выкупить акции ЦСКА обратно. 

Напомним, в апреле 2020 года корпорация ВЭБ.РФ закрыла сделку по приобретению 77,63% акций АО ПФК ЦСКА в рамках конвертации долга клуба.

"Сегодня у нас есть конкретная сумма - стоимости этих акций. Теперь мы не платим проценты кредита, как это было раньше. А будем оплачивать "тело" и потихонечку выкупать акции. Когда мы выкупим какую-то часть этих акций, надеюсь, что ВЭБ все равно останется нашим партнером. Иметь рядом такого партнера и людей, которые так тебе помогают - здорово", - цитирует Гинера Sport24.

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