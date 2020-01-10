Гинтер признан лучшим игроком сборной Германии в 2019 году

Немецкий футбольный союз назвал лучшего игрока сборной Германии по итогам 2019 года.

Победителем голосования, которое проводилось среди болельщиков национальной команды, стал защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер.

За него отдали голоса 37 процентов респондентов. В топ-3 также вошли футболисты "Баварии" Серж Гнабри (28,3%) и Йозуа Киммих (8,4%).

В 2019 году Гинтер сыграл за сборную Германии 6 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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