Гинтоли: "Вероятнее всего Максимович перейдет в "Спартак"

Спортивный директор "Наполи" Кристиан Гинтоли заявил, что защитник команды Никола Максимович близок к переходу в "Спартак".

"На Максимовича претендует целый ряд клубов. На данный момент вероятнее всего, что он переедет в Россию, а именно - в "Спартак", - приводит слова Гинтоли Areanapoli.

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов арендовать 26-летнего Максимовича на полгода за 2 миллиона евро с правом последующего выкупа за 15 миллионов. Также игроком интересуется "Арсенал".

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