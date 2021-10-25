Гисдоль назвал главную проблему "Локомотива"
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Главный тренер московского "Локомотива" Маркус Гисдоль перед игрой против "Сочи" в 12-м туре РПЛ назвал главную проблему "железнодорожников".
"Самая большая проблема, с которой я столкнулся в "Локомотиве" – это количество травмированных игроков. Поэтому неделя за неделей мне надо выбирать, какой состав будет оптимальным для каждого матча.
Сегодня Смолова нет в составе, потому что у него повреждение", – сказал Гисдоль.
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